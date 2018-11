Les galopeurs s’emparent de la piste en cette fin de matinée à l'Hippodrome de Wallonie

6 courses de Galop Départ de la 1ère à 11h10 cheval du jour : 602 ZING outsider du jour : 209 KLONDIKER

1ère course

Conditionnel disputé sur 1500 mètres, genre de course qui aboutit souvent par un vainqueur allemand. Pour sa rentrée, REALLY FROST a devancé nettement SAE LORANA. TERMSCONDITIONS vient de battre FORRICHERFORPOORER, ils se retrouvent avec un écart de poids qui ne permet pas de faire un choix ente eux. HELLOMOTO vient de terminer 5ème d'un lot touffu et cela pourrait suffire pour ce 'Gernreich K'. PARTY DANCER vient de terminer 7ème pas si loin du vainqueur. ROYAL REQUEST est légèrement décevante. SAMONAS dépend d'un tandem redoutable.

pronos : 3-2-10-1-4

2ème course

HAARIB avait gagné en 'réclamer' il y a un mois avec des oeillères australiennes (comme aujourd'hui) et sur le même parcours. AKOHOL barre encore STEPHILL mais pas KLONDIKER qui est fameusement redescendu au poids. BETTER VALUE vient de battre (pour sa course de rentrée) : INKERMAN mais était devancé par JAMIE'S VENTURE, revanche en vue très probable. SOME NIGHTS doit être cité pour une place. AVE ERIA vient d' être battue sous une lourde charge. Pas facile de récidiver pour ON Y VA.

pronos : 3-1-8-9-5

3ème course

Course 'à réclamer' sur le parcours très spécial avec son unique tournant proposé sur la distance de 950 mètres. EMIRATI SPIRIT, SMIDGEN et MIGNOLINO peuvent manquer d'une course. CHAPLIN rentre. WERNOTFAMUSANYMORE et SEVE se valent actuellement. STRADA DI CARSOLI préfère peut-être le gazon tout comme SNOOZY SIOUX. MONSIEUR MEL est un nouveau venu d'Angleterre. SEAL ROCK est bien placé au poids malgré une récente rentrée moyenne.

pronos : 3-6-7-5-9

4ème course

ALARIS devançait SOME SHOW au mois de juin sur le parcours du jour, ce sont deux chances correctes ce soir. SIR BRUNO vient de gagner et ne refuse jamais d'aller au combat. AMERICAN BOY semble délaissé par S.Hellyn au profit de SAPHIRBLUE. QUIVIRA et SINGAPORE SPUR font partie d'une écurie en grande forme. DAWN SALUTE vient de battre : SINGAPORE SPUR, MALEFIQUE, AYOUPENDY et MATKA (belle rentrée). SIMMANTOV vient de prendre une 4ème place à grosse cote dans un bon lot. Rentrée de BACCHUS DANON.

pronos : 5-12-7-6-11

5ème course

Sur la performance du mois de mars et vu l'écart de poids, WISPER WIND et DIGITALIS ne sont pas loin se valoir. HURRICANE VOLTA semble rester barré par PARKORI et SATELLITE. SOUND OF FREEDOM retente le coup mais sur un peu plus long. MOOD INDIGO rentre mais est régulier. ORIENTAL KHAN a les moyens de s'imposer au vu de ce qu'il a déjà affronté dans sa carrière. WELAN dépend d'un entraîneur redoutable.

pronos : 1-2-12-6-8

6ème course

Lorsque ZARA SKY s'imposait sur le parcours, elle battait KOINOR et plus nettement TYWIN. ZING peut renouer avec le succès tant il semble barrer CLASSE POWER au vu de leur dernière rencontre. APOLLONIS devrait lutter avec les premiers. INTREPIDO vient de terminer à deux longueurs de lui. LADY WULFRUNA n'est pas gâtée (devant partir de la corde 9). SINADINOU et T'CHOUPI CHOP vont sûrement bien figurer.

pronos : 2-3-1-7-8

