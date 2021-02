Les étudiants en diététique de Tournai ont eu une idée pour cuisiner des aliments de qualité !

Malgré la crise sanitaire, on a de bonnes idées en Hainaut. On trouve des idées pour avancer et pour avancer à l'école. On ne fait pas que étudier dans les livres, faire des contrôles,...

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Pascale Robience, directrice adjointe du département de la santé publique et coordinatrice de la section " diététique " à Condorcet, et lui a demandé si il y a des projets que se mettent en place pour le printemps ?

"Ca vient des étudiants dont une de nos étudiantes qui est également diplômée en agronomie. Un bon diététicien doit connaître parfaitement les aliments d'un point de vue composition nutritionnelle mais aussi d'un point de vue gustatif et culinaire. Nous avons un cours de technique culinaire où nous apprenons les techniques culinaires de base à nos étudiants. Donc il est indispensable de cuisiner des aliments de qualité."

C'est pourquoi un potager vient d'être installé. "On va cuisiner les légumes avec nos étudiants, nous n'aurons pas une production suffisante pour couvrir tous les besoins de notre cuisine didactique mais ca va quand même nous aider énormément."

Les variétés de légumes n'ont pas encore été déterminées pour le potager pédagogique. L'école laisse le choix total et absolu à leurs étudiants en fonction des fiches techniques qu'ils utilisent au cours.