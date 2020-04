Les courses en drive-in près de chez vous : Tiffany de Péruwelz nous parle de sa " Ruche qui dit Oui "

Les courses en drive-in près de chez vous : Tiffany de Péruwelz nous parle de sa « Ruche qui dit... Du bon, du bio et du local en drive-in et en un seul point, sans devoir parcourir des kilomètres, notre préoccupation à tous en ce moment. Connaissez-vous le concept de la « Ruche qui dit Oui » ? Les courses sont désormais pour beaucoup d’entre nous une corvée source d’angoisse. Autant que cela aille vite, en limitant les contacts et évidemment en achetant de bons produits issus des circuits courts. A la Ruche qui dit Oui, vous trouverez plein de bons produits locaux. Il y en a certainement une près de chez vous. Sans être une boutique à part entière, la Ruche est un carrefour de connexion de entre producteurs locaux et clients friands de produits respectueux de la nature, un réseau de communautés d’achat direct aux producteurs du coin. Les clients effectuent leurs achats chez les producteurs et les récupèrent à seul endroit et à un seul moment, à la Ruche. Tiffany Vienne, est la responsable de la ruche de Péruwelz : « on peut acheter un peu de tout à la Ruche, des légumes de marîichers, des fruits du verger, de la viande, des produits de boulangerie, de la bergerie, de la ferme, des produits laitiers, un peu de tout ». Pratiquement, vous commandez et payez. Les producteurs livrent les commandent et les responsables de la Ruche conditionnement votre livraison. Simple, pratique, efficace et gourmand. Pendant le confinement, beaucoup de Ruches ont adapté leur mode de fonctionnement. Plus de rencontres avec les producteurs ni d’échanges conviviaux, les responsables ont adopté le driv- in : « les gens arrivent, ouvrent leur coffre, nous les livrons et ils repartent ». A Enghien, Ath, Basècles, Cuesmes, Dergneau, Lesdain, Neufmaison, Templeuve, Soignies, … en Hainaut, 21 ruches sont répertoriées sur www.laruchequiditoui.be Vous y trouverez les informations pour commander, ouvrir et fournir une ruche. Viande, volaille, légumes et fruits de saison, fromages, laitages, desserts, pain, pâtisseries, … mais aussi des fleurs, des savons bios ... Chaque ruche a sa liste de produits et son horaire pour les retraits. Vous y ferez sans aucun doute de belles découvertes !