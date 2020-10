Les conditions pour la voir ne seront plus aussi optimales avant une quinzaine d'années

Une lumière scintillante dans le ciel, bien plus qu’une étoile. Vous la voyez vers le sud, à l’opposé de la Grande Ours.

Carine Bresse a demandé à Francesco Lo Bue, directeur du Mumons le Musée de l’Université de Mons, si c’était une étoile ?

" En fait quand le soleil se couche, mars se lève. Evidemment en ville on va être un petit peu gêné par les maisons. Avant d’aller au lit vous jetez un coup d’œil dehors. C’est l’astre le plus brillant du ciel à part la lune pour l’instant. On ne peut pas la rater, elle a une couleur orangée très présente. Maintenant suivant le moment où vous allez regarder, vers minuit c’est pas loin du sud, assez haut dans le ciel. Si vous jetez un coup d’œil au petit matin, elle sera très basse et plutôt à l’ouest, elle sera sur le point de se coucher. Mais l’idéal est de regarder plutôt en soirée. "

Si vous avez la chance de l’observer dans un endroit où il fait vraiment noir alors là le contraste est fabuleux et c’est très impressionnant à voir.

Mars on la voit bien tous les deux ans, elle se rapproche de la terre mais les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Là pour l’instant, on a vraiment des conditions optimales sur un cycle d’une quinzaine d’années. Doucement elle va s’éloigner de nous.

Pour l’instant elle est encore très très proche, c’est-à-dire environ 60 millions de kilomètres, ça peut paraître beaucoup par rapport à notre échelle du quotidien mais par rapport aux échelles de l’univers c’est vraiment la porte à côté.

Vous la verrez encore quelques semaines. Elle va devenir de moins en moins brillante et dans deux ans à nouveau elle reviendra mais ce ne sera pas aussi bon que maintenant et puis dans une quinzaine d’années là ça repartira à nouveau. C’est tout ce jeu entre les positions du soleil, de la terre et de mars qui fait que les conditions changent, des fois elle est haute dans le ciel, des fois elle est basse.