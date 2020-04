Les cloches et le lapin passeront-ils ce dimanche ? Ecoutez ce qu’en pensent les enfants ! -... Les cloches et le lapin viendront-ils déposer des œufs dans les jardins ce dimanche ? Avec le confinement, on peut se poser la question. Les cloches peuvent-elles attraper le coronavirus ? Comme elles viennent de Rome, on pourrait aussi s’interroger à ce sujet. Que faire pour que le lapin et les cloches viennent à la maison en toute sécurité ? Comme toujours, les enfants ont les réponses. Ecoutez Alex, Romain, Florent, Emma et Nicolas.