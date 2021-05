Les Amis des Aveugles à Ghlin ont désormais leur potager adapté aux malvoyants

Cultiver un jardin malgré toutes les difficultés que cela représente. Décidément, rien n’arrête les Amis des Aveugles de Ghlin !

Carine Bresse a demandé à Domenica Butera, directrice des Ateliers de Mons, si ils vont cultiver des légumes pour eux, pour leurs cuisines de collectivités ?

"Exactement ! C’est un projet qui est développé par l’ETA, qui est une Entreprise de Travail Adapté. Notre objectif est de remettre à l’emploi un public en situation de handicap et les aménagements qu’on prévoit vont être adaptés pour la malvoyance mais pas seulement, ça va être adapté pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap.

Vous savez quand on est aveugle, on a du mal à se repérer dans l’espace et donc on a un plan de l’espace et des parcelles et l’identification des parcelles qui a été aménagé pour permettre une meilleure mobilité des personnes au sein du terrain, ça c’est la première chose. La deuxième, c’est qu’on a défini des zones : des zones basses, des zones hautes, des zones ouvertes qui permettent une meilleure accessibilité du travail de la terre et enfin, même les outils sont adaptés pour les personnes déficientes visuelles.

On a vraiment 3 filières de distribution au sein des Amis des Aveugles, on a des collectivités puisqu’on a un home et un service résidentiel pour adultes et donc on a 130 résidents et donc les légumes vont d’abord aller dans notre cuisine pour permettre aux résidents d’avoir un légume du champs à l’assiette, là c’est de l’ultra court et de l’ultra frais et ensuite comme on cultive une surface quand même relativement importante et beaucoup trop pour alimenter nos cuisines, on les distribue aux particuliers en interne d’abord et ensuite via un réseau de distribution qui porte une attention particulière aussi au circuit court. "