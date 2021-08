Les amateurs de trot se retrouvent ce midi sur l’ovale wallon - Hainaut matin - 19/08/2021 9 COURSES AU TROT 4 PREMIUM 5 courses on-line Départ de la 1ère à midi, fin de la réunion à 16h10 avec une épreuve réservée au mini-trotteurs 1ère course Déferrée des 4, FORTUNA DE JANA doit pouvoir remporter une telle épreuve sur sa meilleure valeur mais attention à GAELIC DE VIETTE a failli nous faire de bout en bout la dernière fois. FILS DU NIL n'est pas à condamner sur ses deux récents échecs. Sage, GAILLARD D'ATTAQUE fera l'arrivée. FACE TIME DANOVER, GO PRIOR et GATSBY D'OMBLAIS viendront ensuite. 2ème course Assagi, GOLDEN AGE semble capable de confirmer son récent succès. Après un parcours caché, FOX RINGEAT a échoué d'un rien lors de sa récente sortie. GOLIATH DU VIVIER a été battu par deux bons chevaux la dernière fois. La rentrée de FLASH DU CONDROZ sera à suivre de près. GALAXY DU NEUFBOIS avait devancé GIBUS DU FERRON (deuxième) et FUCHSIA DE BELLOU (troisième) le mois dernier corde à droite. 3ème course DODDY DU VIVIER s'est "envolé" dans la ligne droite la dernière fois à Waregem.Trouvant ici un bel engagement, il peut doubler la mise à condition de ne pas trop attendre. Sur ce qu'il a fait cet hiver, FLUPKE PAN a une première chance. FIFTY D'ERAH est un éternel malheureux ; il va bien un jour ou l'autre remporter sa victoire. FLAGEOLET vient de se révéler en Belgique. FALKANOR et FIROLINE sont barrés mais une place est à leur portée. 4ème course HEAVENLY DREAMGIRL aligne les victoires en Allemagne. Elle trouve ici un bel engagement mais le régulier KEEP DANCING HERO également. Le 3 ans LOUIS E LOBELL a fait grosse impression lors de sa dernière course. HERMÈS RONVILLAIS (Geert Lannoo) vaut un tel lot. Guy Verva vient rarement à Mons et la course de GHIBLI sera à suivre avec intérêt. LOBORGA DC, NEYMAR (pas déferré cette fois) et MARCO DE BRUCOM tenteront de tirer profit de leur situation en première ligne.