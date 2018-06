Les amateurs de courses de galop pourront se retrouver à l'Hippodrome de Wallonie

6 courses de galop Départ de la 1ère à 10h30 cheval du jour : 501 GREELEYS LOVE outsider du jour : 410 ROYAL REQUEST

1ère course

On débute avec des chevaux arabes. MADJY (9 ans) est peut-être un peu meilleur sur l'herbe mais possède l'expérience et la forme, il peut gagner. SPECIAL OA a déjà battu BLITTERS PACO. DAKARE DE L'ARDUS avait gagné très facilement à Mons pour ses débuts. Les trois 'Deckers' de service sont : YASH D.A., EAU DIVINE et ELSA DE FAUST et seront des outsiders. EL ZARKA D.A. est hyper régulier.

pronos : 1-2-8-3-5

2ème course

On retrouve quasiment la même course que le 25 mai dernier. A l'exception de SOME NIGHTS qui avait bien débuté sa carrière et qui est toujours maiden et de STONE THE CROWS qui sera monté par S. Vermeersch. MARRAKASH partait favori et terminait 5ème, tandis que l'autre 'VdRecke' : ABBAFRIDA finissait au 4ème rang devancée par INDICATIVE CHOICE et HONEY BLOSSOM tout en précédant : CLASSSIC RED, DRACULA DAVE et DASHWOOD BEAU.

pronos : 9-7-8-5-1

3ème course

AVE ERIA vient de gagner en battant deux chevaux intéressants. JAMIE'S VENTURE a déjà devancé ANOTHER FOR JOE. LATROYA revient à Mons après un échec total sur cette piste fin 2017. WILSONS RUBY est un brave cheval et luttera encore au moins pour les places. AKOHOL a faillit ouvrir son palmarès la dernière fois. QUIVIRA vient de France. LESPALEM déçoit.

pronos : 11-2-6-3-1

4ème course

950 mètres à couvrir. SEVE pourrait être avantagé d'avoir un compagnon d'écurie : FLICKA'S BOY, ce dernier pourrait l'emmener très loin voire 'au poteau'. ROYAL REQUEST vient d'effectuer une course de rentrée qui peut être jugée excellente. WERNOTFAMUSANYMORE vient de gagner en battant notamment ONE TOO MANY. UPTIGHT n'a pas encore couru cette année. SNOOZY restera à l'affût tout comme ZEBSPEAR.

pronos : 4-10-6-1-7

5ème course

GREELEYS LOVE avait gagné de belle manière et ensuite a bien terminé en retrait en tête des battus la dernière fois. KAYANA, PERRECALLA et LILIANE se valent actuellement. MARCASSIN passe sur 2100 mètres. PATONG a très bien couru pour sa rentrée. BOCCACCINA revient en forme tout comme WALINA. C'était pas mal pour STROMY STAR récemment à Waregem. RISE AND SHINE est irrégulier.

pronos : 1-7-4-11-13

6ème course

FISHERMAN'S BLUES vient de battre PROUD REBEL et MESIMA, ces trois là se tiennent dans un mouchoir de poche. OCEAN ELEVEN est monté par S. Hellyn. VALLEY KID débute en Belgique et peut surprendre. FULL PELT est en forme malgré son âge. OBIWAN court souvent. BARBADOS BOB ne devrait pas être gêné par le rallongement de la distance. NOBLE GALILEO et ALARIS ne sont pas mal placés au poids. SOME SHOW vient enfin de gagner sa course.

pronos : 2-6-1-4-10

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be