Le Viva for Life Tour fait escale à Ath cette année !

Viva for Life 2018, c'est parti.

VivaCité et la RTBF ont lancé hier la grande opération qui a pour but avec votre complicité de récolter de l'argent pour les petits enfants défavorisés.

Le cube sera pour la deuxième année consécutive sur la Grand-Place de Nivelles.

Le samedi 22 décembre, le Viva for Life Tour fera escale à Ath : " Nous avons été sensibles à la mobilisation de la ville pour nous accueillir, la motivation et l’engouement pour l’opération " nous explique Eric Gilson, Editeur d'offre pour la Une et VivaCité.

A Ath, on est heureux d'accueillir les équipes de VivaCité et de la RTBF : " On va mettre plein de choses en place. Il y aura notamment une parade le 22 décembre en début de soirée " nous explique Catherine Monfort de l'Office de Tourisme.

Le Viva for Life s’intallera quelques heures sur la Grand-Place d’Ath, au cœur du marché de Noël. Concerts, dégustation de produits, vente de boule de Noël et défi avec une boule géante de 3 m de diamètres. Les auditeurs seront invités à la faire glisser sur un parcours semé de quelques embuches !

Fanny Jandrain et Carine Bresse vous y attendent dans la bonne humeur dès 16h.

Nous avons aussi tenté de savoir auprès d'Eric Gilson quel serait le parrain ou la marraine pour cette année. Sa réponse est étonnante ! Ecoutez …