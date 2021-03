Le village d’Ellezelles accueille la balade aux artistes jusqu’au 11 avril

Le printemps désormais bien installé, la météo devient plus clémente et offre de douces journées. Pour apprécier le retour des beaux jours, le village d’Ellezelles et le centre culturel du pays des collines proposent depuis le 28 mars une balade qui met l’art et la culture à l’honneur. Une trentaine d’artistes et d’artisans ont en effet investi les lieux, présentant de nombreuses disciplines diverses et variées : de la céramique ou la sculpture en passant par les mandalas, le tissage, la photographie ou le dessin. La balade de 3,9 kilomètres fait également la part belle aux disciplines dites vivantes : le conte, la poésie, la chanson.

Le départ est indiqué au centre d’Ellezelles, à la Maison du Pays des Collines. Un plan du parcours y est disponible, où se trouve l’explicatif du cheminement personnel de chaque artiste. La poétesse Françoise Lison-Leroy, originaire de Wodecq, accompagne ces descriptions de ses poèmes originaux. En sillonnant les rues, les visiteurs pourront découvrir les œuvres et créations des artistes. Celles-ci sont exposées aux vitrines des magasins, aux fenêtres des habitations mais également dans certaines propriétés ou jardins publics. Une intervention "vivante" sera associée à chacune des œuvres, afin de cultiver l’interaction entre le public et l’art.

Le #BaladeAuxArtistes a été créé dans la foulée, afin de permettre aux promeneurs de partager leurs découvertes et leurs appréciations du parcours.

Informations pratiques

Départ libre de la Maison des Collines

1, ruelles des Ecoles

7890 Ellezelles

Parcours disponible jusqu’au 11 avril

Accessible aux PMR et aux poussettes