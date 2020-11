"Le Shop du loup" un soutien pour les commerçants louviérois

Chris et Céline sont les patrons de Rosalie Créations, une boutique cadeau et un studio d'infographie. Comme tous les petits commerçants, ils ont été touchés moralement et financièrement par la première vague de l'épidémie de coronavirus et son confinement. A l'annonce de la deuxième vague, ils décident alors de soutenir leurs confrères commerçants, en créant une plateforme, Le Shop du Loup, regroupant les profils en ligne des boutiques de la région louviéroise.

Le Shop du Loup est une initiative citoyenne à but non lucratif. Adaptée à tous les systèmes d'exploitation mobile (Android ou iOs), tout le monde est libre de se rendre sur la plateforme et de passer commande dans la boutique recherchée. Les commerçants s'inscrivent eux-mêmes, qu'ils aient déjà un webshop ou non.

On y trouve des produits d'alimentation, comme du vrac ou des légumes, mais aussi des cosmétiques bio et locaux, des bières ou encore des vêtements. Une commande s'effectue en quelques clics et les livraisons s'effectuent en circuit court : si le commerçants ne livre pas, il suffira d'aller chercher le colis à l'adresse indiquée.