Le rôle des animaux dans la guerre 14-18 dans une exposition à Comines - Warneton

Le Centre d’interprétation interactif Plugstreet est un organisme culturel axé sur les conditions de vie et les événements majeurs vécus par civils et militaires durant la première Guerre Mondiale . Au moyen d'une approche qui se veut interactive, humaine et innovante, Plugstreet 14-18 Experience plonge le visiteurs dans les conditions difficiles de la région picarde, dévastée par la guerre. Et dans cette exposition accessible jusqu'au 14 mars , c'est le rôle des animaux , grands oubliés de l'histoire, qui sera abordé.

Bipèdes et quadrupèdes ont tenu un rôle souvent méconnu dans les conflits. Ils sont cependant, tout comme les hommes, les victimes en première ligne sur les champs de bataille. Force de traction, moyen de transport ou encore messagers, les tâches accomplies par les animaux sont diversifiées et étonnantes. Ce sont les liens entre humains et compagnons poilus qu'on découvre : animaux affectueux et réconfortants peuvent aussi servir à remonter le moral des troupes, comme une bulle de douceur en plein milieu de l'enfer. A l'inverse, l'exposition aborde aussi le cas des animaux dont les soldats se seraient bien passés : rats, puces, mouches, poux et autres bestioles qui renforcent la misère physique et morale des combattants. La thématique plus actuelle du sort des animaux coincés dans les zones de guerres aujourd'hui est aussi abordée dans l'exposition, tout comme celle de la faune sauvage dévastée par les combats.

Plugstreet propose une formule "2 for 1" où, à l'achat d'une entrée, une deuxième sera offerte.

Informations pratiques

Plugstreet 14-18 : Experience

Rue de Messines 156

7782 Comines-Warneton

Jusqu'au 14 mars, de 10h à 17h.

PAF 5€

Réservations obligatoires par mail ou par téléphone au 056/484 000