Le réseau vélo points-nœuds de la Wallonie picarde sera inaccessible pour certaines communes à partir de ce 16 novembre

Si vous fréquentez le réseau vélo points-nœuds de la Wallonie Picarde, sachez qu’il va y avoir du changement dans les jours et les mois à venir.

Depuis 2014, la Maison du tourisme de la Wallonie picarde et l’Agence de Développement Territorial de Wallonie picarde IDETA proposent le plus grand réseau vélo de Wallonie avec un balisage points-nœuds de 1600 km.

Dès le 16 novembre les communes d’Enghien, Silly, Brugelette, Chièvres, Beloeil, Bernissart, Flobecq, Lessines, Ath, Ellezelles et Frasnes-lez-Anvaing entreront en phase de renouvellement de leur balisage. La mise à jour concerne des ajouts ou suppressions de tronçons sur le réseau qui entraînent de nouvelles numérotations au niveau des points-nœuds et donc des actualisations de panneaux. Ces travaux ont pour but de proposer de meilleures expériences de randonnée à vélo en fonction de routes plus sécuritaires, de paysages plus attractifs, de nouveaux RAVeLS et de nouvelles connexions entre communes et avec les réseaux limitrophes.

Et dès le 16 décembre ce seront les communes de Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Mont-de-l’Enclus, Celles, Pecq, Estaimpuis, Mouscron, Comines-Warneton, Tournai, Antoing, Brunehaut, Rumes qui renouvelleront leur balisage.

Le nouveau réseau vélo et les nouvelles cartes seront disponibles au printemps 2021.

Plus d’infos : www.visitwapi.be