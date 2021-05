Le réseau vélo points-nœuds de la Wallonie picarde a subi une mise à jour - Hainaut matin -... Ça y est, le réseau vélo points-nœuds de la Wallonie picarde est à nouveau opérationnel. La Maison du Tourisme de la Wallonie picarde propose à présent une carte unique, Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès d’Ysaline Delbecq, chargée de randonnée pour la Maison du tourisme de la Wallonie picarde et lui a demandé si elle couvrait le territoire entier ? « Depuis 2014, on avait deux cartes vu que le territoire est assez grand, de Mouscron à Enghien. Il y avait la carte est et la carte ouest. Là, on a fait en sorte de tout reprendre sur la même carte, ce qui est quand même plus pratique. La nouvelle carte vient surtout du fait qu’on voulait remettre le réseau à jour puisque depuis 2014, il y a eu de nouvelles voieries, de nouveaux tronçons de RAVeL. Il y a aussi des remarques qui nous ont été remontées sur des problèmes de sécurité ou autres notamment par notre réseau de testeurs qui nous font remonter tous les soucis de balisage ou autres sur le territoire. On a surtout revu le réseau en lui-même, il y a eu des modifications de points-nœuds, des ajouts, des suppressions. » Les points-nœuds, c’est quoi exactement ? « Les points-nœuds se sont les panneaux vert et blanc que vous voyez fleurir un peu partout sur les routes en Wallonie, parce qu'il y en a de plus en plus. En Wallonie picarde on avait le premier réseau vélo et maintenant c'est vrai que ça se développe partout ailleurs en Wallonie et c'est déjà bien présent en Flandre, aux Pays-Bas, etc... il y a vraiment moyen de faire de l’itinérance. » 1 600 km de balades à vélo pour explorer les deux parcs naturels et les villes de caractères de Wallonie picarde. Retrouvez la Wapi à Vélo sur le site www.visitwapi.be