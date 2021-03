Le Printemps des Sciences fête ses 20 ans et vous propose entre autres la visite de l'infiniment petit et de l'infiniment grand

Le Printemps des Sciences fête ses 20 ans et vous propose entre autres la visite de l'infiniment... C’est passionnant, magique, extraordinaire les sciences. Le Printemps des sciences débute aujourd’hui et même dans la situation actuelle, il y a bien lieu. Avec des activités classiques et pour certaines folles. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Francesco Lo Bue, directeur de la dulture et de l'information scientifique à l’Umons, et lui a demandé on va se balader d’un monde à l’autre samedi prochain en soirée. De l’infiniment petit à l’infiniment grand ! " Donc c’est la ligne des deux infinis et on va se balader à la fois dans les galaxies et à la fois dans les toutes petites choses et on va discuter : pourquoi les virus sont ronds, pourquoi la lune est ronde et jusqu’où on peut voir dans le lointain, jusqu’où on peut voir dans le petit. On se connectera à la chaîne You Tube du Mumons à 20h le samedi et on est parti pour quelques heures d’échanges de passion. On va aller chercher par exemple dans l’infiniment petit des bestioles qui trompent le cerveau : il y a une espèces de vers marins quand on le voit on a l’impression de voir une tête de clown mais en fait c’est pas du tout une tête, c’est un autre organe. On a aussi dans le ciel des nébuleuses qui nous font penser à des visages donc on va essayer d’aller chercher les points communs, les différences entre le petit et le grand avec cette machine extraordinaire qu’est le microscope électronique et puis les télescopes qui nous permettent de voir les belles choses là-haut. " Dimanche, il y aura aussi le marathon des sciences, 5 heures de direct avec tous les partenaires du Printemps des Sciences en Hainaut. Un grand quizz, ma thèse en 18O secondes, … il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Le Printemps des Sciences s’adresse aux élèves de la 3e maternelle à la 6e secondaire en semaine. Les soirées et le week-end, le programme s’élargit aux familles, à tous les curieux et toutes les curieuses. Retrouvez le programme sur www.sciences.be et sur le site mumons.be, du 22 au 28 mars 2021.