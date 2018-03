Le plein de trotteurs est fait sur l’Hippodrome de Wallonie, la réunion de ce mardi renfermera 8 courses

Réunion de Trot, 8 courses au programme Début des courses à 17h00 Cheval du jour : 704 JAZZ D'OVER Outsider du jour : 606 BACCHUS D'ARTHIRO

1èrecourse

CATSOUS vient de gagner facilement. COMANCHERO BEACH avait effectué une rentrée tonitruante en battant notamment CROQUE TOUT mais n'a pas complètement confirmé la dernière fois. CROQUE TOUT qui a cependant devancé de loin BELZIRA D'OCQUE. DJENA DE NAPPES a battu son record l'avant dernière fois. ABACHI ATAC peut figurer longtemps. ELECTRA BLEUE vient de gagner une finale réservée aux juments de 4 ans et a pris pas mal de gains en une fois. ANDROMEDO et DRAISIENNE viendront pour une place.

pronos : 8-3-6-7-12

2ème course

Après une absence de 2 mois, ETALIA vient de devancer sur le parcours (2850 mètres) MAD DIVA, AST A BLEEFT PAN e tGYWIN D'ERPION. Il y a 1 mois GYWIN D'ERPION devançait à Kuurne MAD DIVA et GRIMALDI (ce dernier est moins bien placé derrière l'autostart) et SESAMO OM qui terminait loin. Pour sa course de rentrée, INLOVE VRITHOUT a terminé 4ème alors que MAD DIVA terminait 2ème devant FORLAN et derrière TOUCH OF WIND BI. ARNO MONDO SY est régulier pour les places. BELLE ALLURE n'est pas une gagneuse. BLACK THE BEST sera drivé par Jos. EAGLE RIVER traverse une mauvaise période.

pronos : 3-2-7-6-4

3ème course

Incontestablement la plus belle course de la soirée. Départ aux élastiques. TITANIUM GAR n'est pas incapable de résister au retour de TIGER DANOVER et RU DE L'AIROU. M.T. KING OF CASH est intermittent. TITAN VEPIMI peut se racheter. DALENCIA et URUS devraient mieux courir ce soir. Personne ne peut être éliminé au moins pour une place.

pronos : 6-13-14-4-3

4ème course

DORADO SLIPPER a déjà battu le vaillant CASANOVA DE RICO. Le 16/01, BRIO DE JANEIRO devançait CHRONOS et BOYFRIEND. BRIO DE JANEIRO qui aurait gagné la dernière fois sans sa faute en face. CHARMEUR DES HAYES monte un peu de catégorie mais peut gagner cette course car il est sur le renouveau. BELLE MAGNIFIQUE vient de finir vite en toisant CASANOVA DE RICO en fin de parcours mais sur 2850 mètres. CLOTAIRE BAUBRIE vient de terminer 4ème devancé nettement par BUCELLIO VERDERIE. BEAUTIFUL KING et BELLINO VERDERIE peuvent surprendre.

pronos : 10-7-5-1-11

5ème course

Avec un maximum de précautions, G. Célis pourrait mener au succès DJANGO DE ROWA. CHARME DU PIEFFORT risque de trouver la distance un peu courte mais mériterait de s'imposer. BELLA ORLANDA est en forme. CARLA DE MARELIERE a terminé une seule fois sur un podium, c'était à Waregem. CLOVIS NOA aime-t-il Mons ? CAPRIO GONIVIERE et COYOTE VIF possèdent un bon record. DREAM VACATION est repris par Jos et DUSTER par N. D'Haenens. DRAKKAR CLEVILLE et DOCTEUR DJANGO tenteront de surprendre.

pronos : 11-7-5-4-2

6ème course

JUNGLE devrait se racheter. Méfiance avec les deux 'SLIPPER' : JOEPIE et JOLIE. BACCHUS D'ARTHIRO a sa chance. DRINGEAT MAURITIUS vient d'être disqualifié mais avait gagné auparavant sur le parcours du jour. CALIN DES MAZURES peut terminer sur le podium. Pour DJANGO DE BACONVAL et GET READY cela risque d'être long. GEORDIE n'est pas très bien placé dans cette course. JOLIE WILLIAMS revient en forme.

pronos: 8-4-3-2-6

7ème course

Malgré un super palmarès, JR DIESCHOOT n'a pas gagné d'avance. Il aura à faire à JAZZ D'OVER qui a tout pour plaire. DEMPSEY DONON a été battu récemment par JR DIESCHOOT mais ce dernier partira cette fois au deuxième rang derrière l'autostart. BANCO DE VER vient de faire affiche 1.14.9 sur 2300 mètres. ITALIA JOYEUSE est au top. HERO STAR tentera d'effacer sa récente disqualification. GIANT DU PRAIRIE cherche sa meilleure forme. HIGHLIGHT viendra pour une toute petite place. DAMIRO BUIZARDERIE tentera de mieux faire que la dernière fois.

pronos : 4-6-7-5-9

8ème course

HERNANDO VI est revenu au top et vient de battre facilement JULIETTE D'ERPION sur 2850 mètres, FULL OPTION terminait plus loin encore. ARIANA TROJBORG collectionne les petits prix depuis un bon moment. CONDOR SKY avait trotté 1.16.1 sur le parcours en tout début d'année. DOKTER ROSSI n'est plus le même cheval qu'en 2016. JANA TRAFO tentera quelque chose.

pronos : 6-7-4-5-2

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be