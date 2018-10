Le plein de trotteurs est fait pour la réunion d'aujourd'hui à l'Hippodrome de Wallonie

9 COURSES AU TROT PREMIERE A 16H00 cheval du jour : 706 JOY RIDER DE YH outsider du jour : 511 VISTOSO

1ère course

DAY OF LOVE est en retard de gains. APOLLON DU LOISIR, COMANCHERO BEACH, CASANOVA DE RICO et CHARMEUR DES HAYES sont en pleine forme. DOUGLAS DU HAUTY peut se racheter. DO SI LA progresse. BARON D'AALTER sera retenu pour une place tout comme le fantasque BUTIN. DIVINE DU NORD peut surprendre tout comme BELADO D'OUILLY.

pronos : 11-7-15-4-8

2ème course

CHILLING RAINBOW risque la faute à tout moment. DRAKKAR D'YVETOT peut gagner (D4). DALIOS DE GUEZ est bien placé aux gains. DEMETER TEGE progresse un peu. DAISYMONEY RINGEAT est en gros retard de gains mais cherche un podium depuis un bon moment. DUC DES MONTILS a bien couru la dernière fois. BARFLEUR et DIVINE DE JIEL sont d'excellents outsiders.

pronos : 4-1-5-16-10

3ème course

1750 mètres. INTERNATIONAL retrouve un lot à sa portée. HIGHLIGHT est rapide et sera le concurrent à battre. KAMUKANA VRIJTHOUT n'est pas toujours régulier. DRINGEAT MAURITIUS est dur mais c'est court niveau distance. FIGHT FOR POLLY est régulier. KEY MOM sera un redoutable adversaire. GEORDIE, HURRICANCE BOSHOEVE voire HUNTER GREEN DH (Rik Depuydt) seront de la partie dans la phase finale.

pronos : 3-7-2-12-1

4ème course

UNERO MONTAVAL aura à faire à USTANG LUDOIS. RIVIERA AS n'est pas hors d'affaire. COLORADO BLUE présente un palmarès intéressant. ULTIMO DU DOUET peut bien faire. VINOCHKA est désormais très fautive et peu volontaire (semble t-il), Avec 25 mètres d'avance : UNKIR D'OO et DAME ALKI tenteront de bien faire.

pronos : 11-9-8-7-3

5ème course

VIVIEN GAR se déplace avec des ambitions tout comme SURPRISING DIVA. JYPSI PRO et JACINTO ont pour eux leur régularité. CLOVIS NOA trouve un très bel engagement aux gains. EPSOM et JET STREAM NN ont une chance à défendre. MIRACLE YANKEE et VISTOSO représentent la forme.

pronos : 2-8-7-10-11

6ème course

INVIT KELLER DH est en retard de gains. UCALAYI BI est régulière. CONDOR SKY se défend toujours bien. GIAN LUCA PASEL est un 'Langeweg jr' aux dents très longues. ALADIN BLEU, ANDROMEDO et ALEXIS BLEU feront leur possible pour prendre un accessit. CROQUE TOUT est un outsider aux places. Méfiance avec DAN PATCH.

pronos : 3-5-4-1-6

7ème course

Les amateurs au sulky. Pas facile d'éliminer un concurrent. JOY RIDER DE YH reste sur une multitude victoires et semble être un cheval de grande classe. DREAMBOY HORNLINE cherche un podium. GRIMALDI et JULIETTE D'ERPION possèdent un excellent numéro derrière l'autostart. FUGGEDABOUTIT va participer à l'emballage final. INDO LOCO et GIRONDINE ont montré de la classe. FUTURE SHADOW devra 'tourner autour'.

pronos: 6-4-2-10-8

8ème course

KIM SPITS possède des moyens mais ne parvient à les prouver en course. JYNA D'ERPION devrait avoir le titre de favorite. GSTAR LA HUMELLE est régulier. ICARUS devrait confirmer toutes ses dernières excellentes sorties. KLASSIC MC QUEEN et DYNAMITE DU CARHOGH ne sont pas battus d'avance.

pronos : 5-7-8-4-6

9ème course

KARTOON part seul aux 25 mètres sur une distance assez courte. JODY MOM, KARADJA VRIJTHOUT tenteront de le contrer. KIDSPEED VRIJTHOUT peut en faire de même tandis que JANA DE BRUCOM est intermittente. KRACK DUCLOCHER va sans doute se réhabiliter vu ses moyens certains.

pronos : 3-4-7-6-5

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be