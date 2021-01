Le PASS de Frameries désormais rouvert !

Rouvert depuis ce dimanche 17 janvier, le PASS, parc d'aventure scientifique de Frameries, se réjouit de retrouver enfin ses visiteurs. Après une année plus que difficile où l'institution a enregistré une perte de 60% de ses visiteurs, elle réussit cependant à conserver un équilibre qui permet une réouverture. Si le PASS a mis autant de temps à ouvrir ses potes à nouveau, c'est parce que l'équipe tenait à garantir la sécurité totale des visiteurs malgré la pandémie de Covid-19. Chris Viceroy, la directrice du parc, l'explique au micro de Carine Bresse :

Nous voulions assurer une sécurité maximale à nos visiteurs et à nos collaborateurs et en ouvrant plus tôt, ce n'était pas le cas.

Tout est désormais prévu pour accueillir petits et grands, dans une sécurité maximale : nombreux points de gel hydro-alcoolique, limitation des visiteurs seulement dans les salles qui permettent un nettoyage fréquent, nettoyage des outils et activités trois fois par jour. Le masque est bien entendu obligatoire. Des nouveautés sont également attendues puisque dès avril 2021, le PASS inaugure son jardin de la biodiversité et puis, en octobre, une grande exposition liée aux problématiques climatiques et géologiques comprenant des éléments de réalité virtuelle.