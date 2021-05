Le Parcours d’artistes de Silly aura lieu dès ce samedi 22 mai

Après une année compliquée qui a mis le secteur de la culture à rude épreuve, le Parcours d’Artistes 2021 de Silly apparaît comme un évènement tout simplement immanquable pour les Silliens. Dès ce samedi 22 mai et pendant tout le week-end, l’art est à l’honneur. Afin de respecter les mesures sanitaires, retrouvez vos artistes à travers les chemins, les granges, les châteaux, les églises, les ateliers ou toute autre sorte de lieux attendus et inattendus.

Céramiques, travail du verre et du papier, sculpture, peintures, dessins et photographie : ce parcours d’artiste explore les dimensions de l’expression artistique et fait la part belle à l’art et la culture. En plus des créations artistiques des artistes de la région, d’autres activités seront organisées : concerts, performances artistiques, balades des petits, vente aux enchères… Un programme riche et varié !