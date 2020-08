Le nouveau show fantasmagorique de Luc Petit dès le 14 août au cœur du parc de l’Hôtel de Ville de Tournai !

Même si la période est difficile, les artistes n'en perdent pas moins leur inspiration et leur sensibilité.

Comme le réalisateur tournaisien Luc Petit a qui ont doit les féeries de Beloeil, le Noël des Cathédrales ... Sa prochaine création a lieu vendredi prochain, à Tournai.

Carine Bresse lui a demandé comment était né le projet ? " C’est un projet qui est parti parce que la plupart des sociétés folkloriques n’ont pas pu sortir, les carnavals, les cortèges n’ont pas pu avoir lieu. J’ai donc proposé à la ville de Tournai de les réunir en un spectacle d’une façon un peu différente. Ils vont faire des apparitions. Donc à Tournai il y a les fameux géants de Tournai. On va suivre l’histoire d’un de ces géants qui va nous raconter ce qu’il fait dans ce parc et il va nous raconter l’histoire de ce parc au travers du folklore tournaisien. "

On parlera aussi du lapin, du Lundi Perdu, troisième réveillon à Tournai le lundi qui suit l'Epiphanie ? " On parlera aussi du lapin et du Lundi Perdu évidemment. On parle un peu de toutes les anecdotes qui font l’histoire et le patrimoine tournaisien mais d’une façon totalement féerique, magique puisque c’est une des premières si pas la première création de spectacle qui va avoir lieu dans cette période qui est difficile. Je me suis beaucoup battu pour donner un signal fort pour pouvoir faire une création et pas simplement une diffusion d’un autre spectacle. Il y a aussi un gros travail de lumière qui va être mis en place pour rendre ce parc le plus magique possible. "

Ce sont des artistes de votre équipe ? " Non, ce sont des personnes du cru tournaisien et il y a juste une troupe qui travaille avec moi en général mais non ce sont des danseurs de Tournai, des porteurs de géants tournaisiens. L’intérêt c’est d’évidemment intégrer les forces vives du tissus tournaisien dans ce spectacle. "

Réservations obligatoires : www.tournai.be