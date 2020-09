Le Musée Royal de Mariemont propose des visites individuelles ou en famille de l'exposition " Bye Bye Future ! L'art de voyager dans le temps " ce dimanche

Les enfants adorent faire cela : laisser libre cours à leur imagination et dessiner ce que sera leur village, leur ville, leur pays dans un siècle. Certains imaginent des maisons futuristes, d'autres des voitures volantes.

Les artistes et architectes se sont aussi prêtés au jeu comme Luc Schuiten, un architecte bruxellois. Ses œuvres, fruits de son imagination sur le thème, sont exposées actuellement au Musée Royal de Mariemont à Morlanwelz près de La Louvière.

Carine Bresse a demandé à Aline Peremans, guide au musée, comment l'architecte a-t-il imaginé le musée son domaine dans un siècle ?

"Ce sera un domaine dans lequel on pourra vivre y compris la nuit, il y a dans sa proposition en tout cas des habitats dans le parc, ça devient un lieu de vie non plus uniquement d’exposition ou de visite ou de promenade dans le parc mais vraiment un lieu de rassemblement, un lieu de partage."

Et pour les villes comme Bruxelles par exemple, il a dessiné des maisons futuristes qui ressemblent aux soucoupes volantes avec du trafic dans les airs ? Des bâtiments qui ne ressemblent plus vraiment à ceux d’aujourd’hui et qui prennent de la hauteur avec de nouveaux matériaux ?

"Ah non justement, avec Luc Schuiten il y a un aspect végétal beaucoup plus important et il y a ce qu’il appelle deux phénomènes : c’est l’archiborescence, c’est le fait de s’inspirer de la nature et il y a ce qu’il appelle aussi le biomimétisme donc on va vraiment imiter certains comportements, qu’on va retourner dans la nature donc on va utiliser notamment de nouveaux matériaux, du bio béton, du bio verre, on va faire des bâtiments qui ressemblent parfois à des architectures beaucoup plus végétales."

Réservation indispensable auprès du Service pédagogique: 064/ 27 37 84 -sp@mariemont.be ou de l'Accueil du Musée: 064/ 27 37 41 - accueil@mariemont.be

Plus d’infos : www.musee-mariemont.be