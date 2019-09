Le Musée de la Pierre de Maffle fête ses 30 ans - Hainaut matin - 26/09/2019 C’est une vitrine de la pierre de région, une mémoire du coin : le Musée de la Pierre de Maffle a ouvert ses portes au public il y a 30 ans déjà. Musée qui est une belle page d’histoire de la région Laurent Dubuisson, directeur de l’Office de Tourisme d’Ath ? Le musée de la Pierre et les Carrières se trouve à Maffle, chaussée de Mons, 419. La chaussée de Mons, pour vous situer, c’est l’axe entre Ath et Jurbise, Lens et Mons. 3 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants.