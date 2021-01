Le mercredi, tout est permis aux enfants au Grand-Hornu !

Le CID, le Centre d'Innovation et de Design au Grand-Hornu, propose dans le cadre de l'exposition "Plant Fever" des ateliers créatifs mercredi après-midi.

Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Massimo Di Emidio, chargé de communication du CID au Grand-Hornu, en lui demandant ce que l'on peut voir dans cette exposition ?

"L'exposition "Plant Fever" est visible jusqu'au 7 mars au CID au Grand Hornu. C'est une exposition basée sur les plantes et surtout sur l'intelligence des plantes, puisque les plantes comme les arbres ne servent pas uniquement de décor. Les scientifiques ont déjà prouvé que les plantes étaient douées d'intelligence, elles peuvent se défendre contre une agression ou autres et les designers eux utilisent justement l'intelligence de la nature pour créer de nombreux objets ou des outils révolutionnaires et certains sont même à couper le souffle."

Il est urgent de repenser notre rapport au monde végétal

"On a tendance à oublier un peu notre environnement et puis l'exposition est là pour enforcer le rôle de la plante c'est-à-dire que cette exposition est vraiment centrée sur le végétal, ce que le végétal peut apporter aux hommes et pas ce que l'homme peut apporter au végétal."