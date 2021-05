Le magasin coopératif « La Consigne » à Leuze-en-Hainaut vous connaissez ? - Hainaut matin -... Focus sur les magasins coopératifs, ces nouveaux magasins de quartier où l’on trouve des produits locaux et des bénévoles comme vous derrière les caisses, comme à « La Consigne » à Leuze. C’est nouveau et les responsables comptent bien développer leur projet. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Mathieu Dupire, l’un des responsables de ce magasin et lui a demandé si au niveau des prix, c’était raisonnable ? « C’est moins cher puisque le fait d’être aidé par des bénévoles, ça nous permet de diminuer les frais. Evidemment on est toujours plus cher que les hard discount ou les supermarchés et ça de toute façon c’est impossible d’être aussi concurrentiel par rapport à des produits de première nécessité mais ça garantit un revenu décent pour le producteur. » Carine Bresse a également demandé à Pauline Dehouck, maman et cliente déjà conquise, pourquoi la Consigne ? « En temps que maman et j’ai un emploi à temps plein, d’un point de vue pratique c’est idéal puisqu’on passe sa commande en quelques clics et on vient récupérer le tout le samedi matin et ça prend maximum un quart d’heure. » Et le local pour vous, c’est primordial ! « C’est vrai qu’on était sensible à ça depuis quelques années mais on ne savait pas se rendre chez tous les petits producteurs, c’était assez chronophage et donc là La Consigne ça résout pas mal de soucis et ça nous permet de découvrir plein de produits de producteurs de la région. » Vous confirmez pour les prix intéressants ? « Oui tout à fait ! On achète déjà depuis quelques années chez des épiceries alternatives, etc,… et nous on a remarqué qu’on gagne de l’argent puisque les enfants même quand ils font les courses avec nous, ne sont pas tentés d’acheter plein de petites choses et les prix sont vraiment intéressants. » Si vous aimez le contact humain et si vous êtes sensible à une démarche écologique, les responsables cherchent aussi des bénévoles pour la boutique, la comptabilité par exemple. Vous les contactez et vous passez aussi commande via à la page Facebook La Consigne - Magasin Coopératif. Suivez-les car le 3 juillet, les passionnés organiseront une dégustation.