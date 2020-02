Le Grand Nettoyage de Printemps - Hainaut matin - 17/02/2020 On se retrousse les manches pour le nettoyage de printemps de nos campagnes. Les 26,27,28 & 29 mars prochain, c’est le traditionnel Grand Nettoyage de Printemps, c’est-à-dire qu’en groupe, on va se retrouver dans la bonne humeur pour nettoyer un quartier, un sentier, un chemin près de chez vous. Valerie Cartiaux, porte parole de la cellule Be WaPP, c’est maintenant qu’il faut s’inscrire. Pourquoi faut-il s’inscrire Valérie ? Infos et inscriptions : www.walloniepluspropre.be