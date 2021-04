Le futur Repair Café de Chièvres est à la recherche de bénévoles - Hainaut matin - 22/04/2021 Si vous êtes un bon bricoleur, couturière, on a besoin de vous à Chièvres pour mettre en place un Repair Café. Carien Bresse a voulu en savoir plus auprès de Marie-Charlotte Dauby, présidente Centre Public d'Action Sociale de Chièvres et elle lui a demandé quels types de profils elle recherchait ? «On recherche tous les profils, ça peut être le bricoleur du dimanche comme la couturière avertie. » L’objectif est triple : lutter contre la production de déchets et la surconsommation tisser du lien local entre les habitants d’un même quartier former les personnes et les émanciper pour leur vie future Le CPAS cherche actuellement à constituer l’équipe de bénévoles pour ensuite les rencontrer et les inviter à co-construire ce Repair Café. Le Repair Café de Chièvres devrait voir le jour le plus rapidement possible dès que les conditions sanitaires le permettront. Prenez contact avec le CPAS de Chièvres au 068/65.68.40 ou par mail à l’adresse : f.ost@chièvres.be