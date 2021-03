Le Crie de Mouscron accompagne les enseignants qui souhaitent faire l’école dans la nature

Voici une idée peut-être pour les enseignants, contraints de rester chez eux : s’intéresser à l’école du dehors. Le Crie de Mouscron, Centre Régional d’Initiation à l’Environnement, propose une formation en ligne pour convertir les professeurs à cette pédagogie bénéfique pour les élèves du maternel et du primaire.

Carine Bresse a demandé à Philippe de Saint Louvent du Crié de Mouscron, c’est quoi l’école du dehors ?

" L’école du dehors ça sert à bouger pour appendre parce que on a vraiment besoin de ce mouvement pour apprendre surtout quand on est enfant et puis c’est une occasion de côtoyer le monde réel et de sortir un petit peu des milieux artificiels dans lesquels on fait souvent baigner nos enfants. A l’école du dehors on peut faire beaucoup de choses différentes, des activités d’immersion dans la nature pour apprendre à côtoyer la nature, des activités de découverte de la nature elle-même et aussi des activités qu’on aurait pu faire en classe et qu’on fait plutôt dehors avec les matériaux naturels, on peut aussi aborder le français, les maths, les arts dehors et puis pour les petits de maternelle, c’est un super espace de motricité. On n’a pas besoin de salle de motricité quand on est dans le bois par exemple avec ses élèves.

Nous organisons des formations dans les catalogues de formations continues des enseignants mais comme c’est pas toujours facile de les joindre par ce biais-là, on a aussi crée une série de vidéos qu’on peut retrouver sur notre site internet criemouscron.be à la rubrique enseigner dehors et c’est un cycle de vidéos qui explique les différentes facettes de l’école du dehors. On peut s’inscrire à ce cycle de vidéos quand on veut, on reçoit les épisodes dans sa boîte mail et tout est gratuit ! "