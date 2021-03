Le coup de fil à Soignies est là si jamais vous ne savez pas coudre un bouton, faire un ourlet,... En cette journée internationale des droits des femmes, nous allons mettre à l’honneur une femme. Jo, 57 ans, originaire de Tournai et qui est venue à Soignies pour ouvrir un pressing et aussi une boutique de couturière. Carine Bresse a voulu en savoir plus et lui a demandé si ça marche, si elle a beaucoup de clients ? « Dès le départ, j’ai bien démarré sans problème. Faut dire qu’il n’y avait pas de couturière dans le coin donc forcément. Enfin, j’avais fait mon étude avant, je ne vais pas m’installer là où il y a déjà quelqu’un, surtout que je ne suis pas du tout de la région, je suis plutôt de la région tournaisienne. Je suis vraiment venue ici par hasard. » Jo se plait-elle dans sa ville d'adoption ? « Soignies, c’est une belle ville, c’est sympa, c’est chouette. Les gens sont gentils. Au mois de mai, il y aura 23 ans que je suis là. La couture ça c’est perdu en fait, maintenant ça commence à revenir. Je vois que les jeunes commencent à s’y mettre. J’ai quelque fois maintenant des stagiaires de l’école mais sinon ça s’est vraiment perdu. Déjà à mon époque, étant de la région tournaisienne, j’ai du aller finir mes études à Namur parce qu’il n’y avait plus assez d’élèves dans les classes. » La boutique de Jo, le coup de fil est dans la Grand-Rue juste entre la Place verte de Soignies et la Grand-Place.