Le ciel au téléscope de chez vous - Pour oublier les problèmes sur terre, regardons le ciel ! -... Les étoiles ont plein de belles histoires à nous conter. Inutile d’investir dans un téléscope performant pour aller un peu plus près des étoiles ! Ce samedi 04 avril à 21h45, en vous branchant sur le site du Mumons, le Musée des Sciences, de l’Art et des Curiosités de l’Université de Mons, vous verrez le ciel au téléscope depuis chez vous ! Pratique, mais aussi ludique et surtout impressionnant ! L’expérience plaira à toute la famille. Pour vous y retrouver dans cette immensité parsemée de lumière et de magie, vous serez coachés des experts du Cercle d’Astronomie de l’Université de Mons. Orion, le Lion, les constellations et la chevelure de Bérénice Quatre spécialistes seront nos guides dans l’immensité céleste, de la nébuleuse d’Orion au Lion en passant par les galaxies et s’arrêtant quelques instants qui Vénus, exceptionnelle, qui rend visite ce week-end à un petit objet du ciel que l’on appelle « les Pléades ». L’événement en se déroule que tous les huit ans ! C’est une première ! « J’ai été bluffé lorsque nous avons fait les tests la semaine dernière » nous explique Francesco Lo Bue, scientifique à l’Université de Mons et directeur du Mumons. « C’est assez incroyable. Cela fait des décennies qu’on observe le ciel. Si on m’avait dit il y a deux semaines qu’on aurait pu un jour proposer une telle animation, je l’aurais difficilement cru ». Des caméras seront branchées sur des téléscopes et les images seront renvoyées sur le net afin que nous puissions tous en profiter ce samedi 4 avril 2020 à partir de 21h45. Si la météo est capricieuse, l’expérience sera reportée au lendemain à la même heure. Pour y participer, il vous suffit de vous brancher sur le site du MuMons – Les directs : Découvrez le ciel au printemps. Jupiter Chaque mardi soir, pendant le confinement, Francesco Lo Bue nous raconte les plus belles histoires de la conquête spatiale. Un rendez-vous passionnant et interactif. Mardi 7 avril à 20h, décollage pour Jupiter, toujours via le site du Mumons.