Le château de Feluy recevra des artisans ce week-end mais ils ne viendront pas seuls ! - Hainaut... Ils ont sorti leurs outils, installé leurs étals et ils vont proposer de belles choses qu’ils ont réalisées pendant les longs mois de confinement. Les artisans sont de retour ce week-end au château de Feluy. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Christophe Dalys, fondateur d’arti’fous et organisateur. « A la base c’est un marché artisanal et il y a une parage Steam punk le samedi et une parage vénitienne le dimanche. Donc pendant leur parade, ils vont faire 2-3 chorégraphies. Le but c’est d’animer un petit peu le marché artisanal. Le samedi il y a aussi un monsieur qui vient en kilt, jouer de la cornemuse. Depuis le mois d’octobre ils ne travaillent plus. Tout le monde est content de retravailler et de se revoir. IL y aura des tourneurs de bois, des dames qui travaillent le tissus, des bijoux perlés, il y aura pour les enfants des bonbons & des cacahuètes sucrées, les traditionnelles saucissons, les liqueurs,… » Samedi et dimanche au château de Feluy de 10h à 19h, c’est 3 € l’entrée et gratuit en dessous de 12 ans. Plus d’infos sur la plage Facebook Arti’fous