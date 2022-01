Le champignon, le roi insoupçonné de la forêt

Arbre ou champignon, qui est le plus fort ? - Hainaut matin - 12/01/2022 Les petites gouttes font les grandes rivières, les fructueuses idées font les grands hommes et aussi bizarre que cela puisse paraître, les champignons régulent les grandes forêts. Vous n'imaginez pas le rôle important et incontournable que joue le champignon dans la nature ! Les idées reçues voudraient que sans les forêts les champignons n'existeraient pas. La nature nous prouve le contraire : sans eux, les bois et forêts ne pourraient subsister. Maison supposée de Schtroumpf, substance hallucinogène, poison redoutable ou régal dans l'assiette, les champignons recèlent de multiples facettes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, initialement, les champignons n’étaient pas voués à nourrir l'homme et les animaux. Leur fonction principale est tout autre. Faune, flore et champignons cohabitent depuis des milliers d'années et évoluent harmonieusement. Comme l’explique Christine Hoper, guide-nature, les champignons sont hyper importants dans notre environnement parce qu’ils gèrent notamment la densité de la forêt. « Sans eux, les bois et sous-bois seraient noyés sous des tonnes de branches, feuilles, fruits et brindilles qui tombent chaque année des arbres ». Les amanites, chanterelles, cèpes, bolets et autres décomposent cette biomasse végétale pour permettre à la forêt de se régénérer. Parallèlement, le processus de décomposition crée l'humus des bois favorable à l'ensemble des végétaux. A eux seuls donc, les champignons régulent le maintien de la forêt. Dans le monde fascinant de la forêt, les petits deviennent grands et les grands suivent la cadence et le pas des petits. Les champignons peuvent aussi se mettre en mycorhize, c’est-à-dire en relation amicale avec les arbres et leur apporter le supplément d'eau, de vitamines et de sels minéraux dont ils ont besoin. Lors des canicules, les champignons vont abreuver les arbres. Ils peuvent aussi endosser le rôle de médecin et de pharmacien en fabriquant des antibiotiques pour soigner les arbres, une fonction indispensable également à la faune ! Parfois aussi, à leur manière, ils vont abréger leur souffrance. Le champignon viendra se greffer sur un arbre blessé pour colmater la brèche et accélérer la mort lorsque l'issue est fatale. Une fois tombé au sol, le cycle recommence et le renouvellement naturel est une nouvelle fois assuré par les champignons. The never ending story …. Leur influence est aussi capitale sur la fertilité du sol. Sans eux, la végétation ne pourrait proliférer. Résumer le rôle du champignon dans la nature en quelques lignes serait trop simple et beaucoup moins passionnant. Les guides nature de Tournai en collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l'Escaut vous invitent à une conférence durant laquelle ils pointeront le rôle majeure du champignon dans notre environnement. Rendez-vous ce samedi 15 janvier à 19h à l'Auditorium du Conservatoire de Tournai, place Astrid à côté de l'hôtel de ville. Entrée gratuite. Infos : 069/ 57 85 29