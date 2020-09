Le Cercle Sportif de Mons-Borinage recherche des joueurs pour affronter en foot Anderlecht ou le Standard.

Et pour gagner surtout !

Particularité, ces joueurs sont mal-voyants. Un appel qui a retenu notre attention et que nous avons envie de relayer sur VivaCité.

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Farid Boumaaza, responsable d’un Cécifoot situé près du Cercle Sportif de Mons-Borinage.

Quel est votre but ?

"Mon but est avant tout un but social. C’est de réunir une bande de potes malvoyants à la base et d’autres inconnus qui peuvent se permettre de jouer au football."

Vous accueilleriez de nouveaux joueurs ?

"On est prêt à recevoir des nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses pour compléter l’équipe à Mons pour un partage sportif et amical."

Quand ont lieu les entraînements ?

"C’est 2h par semaine le samedi matin au terrain du Club de Cuesmes avec qui nous allons avoir un partenariat."

Il y a un championnat pour ce type de compétition ?

"On a commencé l’année passée, à cause de la crise sanitaire on a été bloqué mais il y a Anderlecht et Standard en championnat belge. On n’est que trois équipes donc on aimerait bien en avoir plus si c’est possible dans l’avenir."

Le championnat reprend en octobre

Pour contacter le responsable du club : 0492/95 24 45 ou via la page facebook cercle sportif mons borinage