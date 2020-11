Le Centre de danse Fame's d'Enghien a trouvé la solution pour faire danser ses élèves !

On ne baisse pas les bras malgré la situation assez difficile en ce moment. Dans les centres de danse par exemple les professeurs ne baissent certainement pas les bras, plusieurs ont décidés de donner leurs cours en ligne.

Comme Anne-Sophie Vanderroost du Centre Fame’s à Enghien :

"Oui c'est ça, on a décidé dès qu'on a su qu'on ne pouvait plus donner en présentiel, on a mis en place dans la salle tout un système pour pouvoir donner des cours par vidéoconférence aux élèves.

Il y a de l'investissement comme les caméras. On a aussi pris la télévision familiale qu'on a mis dans la salle au départ et puis c'est vrai qu'on a été en chercher une plus grande pour pouvoir corriger, parce qu'on arrive à corriger les élèves malgré tout comme on a un grand écran et donc comme ça il y a un réel échange avec eux au niveau des chorégraphies."

Carine Bresse lui a demandé si tous avaient adhéré aux cours en ligne ?

"Certains élèves n'ont pas été attirés par la chose, moi au départ aussi mais on se rend compte que c'est vraiment très chouette, il y a un vrai échange, on discute et au final je suis très étonnée positivement et les élèves aussi ! J'ai plusieurs adultes qui n'y croyaient pas trop au départ et qui m'ont dit : "Ça nous fait du bien", "On a vraiment bougé", "C'est un bon moment"

Un point positif également c'est pour les gens en quarantaine qui ne peuvent plus venir, là ils peuvent de nouveau participer."

