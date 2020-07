Le Belvédère de Dour vous propose ses premières activités pour cet été

Le site du Belvédère est un ancien site de charbonnage dont les puits ont été fermés en 1880.

Une vingtaine d'année plus tard, un bassin de nage et 2 terrains de tennis sont construits et la Tour est transformée en hostellerie et café. Début 1980, la Tour est de nouveau à l'abandon. Le site a été complètement réhabilité en 2017 et a retrouvé son étang de nage, ses 2 terrains de tennis et une Tour occupée par la restauration.

Aujourd'hui le Belvédère de Dour c’est un centre récréatif, de détente, d'éducation à l'environnement et sportif unique (premier étang de baignade biologique de Belgique !)

L’été est là, les piscines sont ouvertes, pas toutes cependant. L’étang de nage du Belvédère à Dour ne sera pas accessible cette année. Carine Bresse a demandé à Emilie Rioda, présidente de l’ASBL Belvédère pourquoi il n’ouvrait pas ? " C’est une filtration naturelle qui se fait via les plantes et les roches avec un système de pompes et malheureusement il faut 3 mois pour relancer le processus et on a appris trop tard qu’on pourrait rouvrir."

Vous ne craignez pas qu’il y ait moins de fréquentation ?

" On a prévu un agenda d’activités sportives et culturelles, accessibles à tous les publics du 15 juillet au 31 août."

Qu’est-ce qu’on va faire par exemple ?

" On aura de la pétanque, du molky, on peut louer du matériel comme du badminton, des jeux pour enfants. On aura une salle de fitness en extérieur, on pourra faire du bubble foot, on aura quelques expositions, du théâtre, de la danse, du yoga "

Plus d’infos sur les activités : www.belvederedour.com