Le 8e Rallye de la Petite Reine à Lessines, un festival des arts de la rue à suivre à vélo

Le rallye de la Petite Reine revient les 12 et 13 septembre prochains à Lessines.

Carine Bresse a demandé à Myriam Mariaulle, du Centre culturel René Magritte si il y aura toujours des spectacles sur le trajet ?

"On a essayé de maintenir l’ambiance et le rendez-vous avec les artistes. On a du juste imposer la discipline d’accueil du public avec des jauges plus limitées, avec une répartition du public en bulles. Malgré cet aspect plus contraignant l’esprit du festival vivra pleinement."

Et ce sera bien sécurisé ?

"Un travail a été fait en amont avec la billetterie, à partir des réservations on organise les bulles de spectateurs et on organise aussi des séparations des spectateurs, on respecte la barrière d’1m50 entre les spectateurs. Il y a tout un travail en amont qui est effectué pour pouvoir placer le public et pour que le plaisir soit au rendez-vous."

Il y aura une dizaine de spectacles. Avec par exemple, un des fleurons pour les familles, c’est le spectacle La Tal avec sa box et des personnages comme l’homme canon, les sirènes sopranos. Ulik Robotik avec un petit robot qui tombe amoureux et qui vous attire dans un show aérien. Le spectacle Kalasa, qui parle de vélo. Il y aura aussi sur le parcours la Compagnies des Chemins de Terre et le parrain Jean-Claude Drouot présent au départ et à l’arrivée.

Les 12 et 13 septembre. 12 € en prévente pour ce voyage dans le monde magique des arts de la rue. Départs de la Grand-Place de Lessines 10h30 samedi et 9h dimanche.

Les infos, les réservations au 068/ 250 600 et sur www.rallyedelapetitereine.be