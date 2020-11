La solution hydroalcoolique peut-elle abîmer vos bijoux ?

On utilise beaucoup de solution hydroalcoolique, il faut souvent se laver les mains pour se protéger du virus, ça fait partie des gestes barrières.

La solution hydroalcoolique peut-elle abîmer nos bijoux ? Carine Bresse a posé la question à Eric, bijoutier à Enghien.

"Pour ma part, si c'est un bijou en or ou en argent, non l'alcool ne va pas abîmer le bijou. Par contre un bijou pure fantaisie, en plaqué or, quand on a mis une couche extérieure sur le métal, ça pourrait abîmer le bijou.

Je conseille d'enlever régulièrement les bijoux pour avoir une bonne hygiène et un bon lavage des mains et ensuite les remettre. Par contre, je ne conseille pas de prendre l'habitude de les enlever à chaque fois quand on est à l'extérieur de la maison parce qu'on pourrait oublier le bijou sur un évier.

Un bijou de qualité ne s’abîme pas quand on lave ses mains, quand on prend un bain, quand on va nager, quand on met de la solution hydroalcoolique, l'or, les diamants ou l'argent n'est pas abîmé.

Il y a des solutions de nettoyage que l'on peut faire en bijouterie surtout pour les bracelets de montre, parce que dans les bracelets de montre il y a beaucoup de saleté qui se met dans les interstices et avec une brosse, ou un savon on ne sait pas les enlever. Il faut absolument avoir des machines, ça s'appelle un ultrason ou un appareil avec de la vapeur, avec de l'air comprimé pour pouvoir nettoyer en profondeur les bijoux."