La semaine prochaine, c'est le congé de carnaval.

Si vous n’avez pas encore inscrits vos enfants aux stages, il est temps d’y penser.

A Tournai, les enfants feront par exemple des marionnettes. Eugénie Delfosse, responsable du stage de marionnettes, pendant une semaine, les enfants vont fabriquer des marionnettes ? "On va construire des marionnettes. En fait ça va se passer dans la bourse aux livres et les enfants vont pouvoir choisir un livre et le transformer en spectacle de marionnettes"

A fil, à main,... ? " On va faire un petit peu de tout et on ne va pas uniquement faire des marionnettes, on va utiliser tous les arts plastiques : le livre pop up, le découpage, le collage,..."

50 € pour les matinées. Le stage se déroule à la Bouse aux Livres

Pour les inscriptions, vous contacter le Centre de la Marionnettes de Tournai. 069/88 91 40.

