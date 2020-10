La semaine du commerce équitable commence ce mercredi

Rémunérer correctement les producteurs, les artisans, c'est l'attention particulière que l'on l'attache pendant la semaine du commerce équitable qui commence justement aujourd'hui.

Carine Bresse a demandé à Samuel Poos d’Enabel, Agence belge de Développement, en quoi cette édition 2020 sera-t-elle différente des précédentes ?

" Il y a un peu moins d’événements, d’habitude on en a environ 200, cette année on tournera plutôt autour de 100 événements répartis sur toute la Belgique. La nature des événements change aussi, les mesures de distanciation sont respectées, par exemple à Soignies au lieu d’avoir des réels petits déjeuners dans les écoles, se sera plutôt la livraison de paniers petits déjeuners dans les écoles primaires. "

La ville de Tournai est fort active pour le commerce équitable et la semaine qui lui est dédié. Pourquoi la ville a-t-elle reçu le label de Commune du Commerce équitable ?

" Pour avoir ce titre de commerce équitable la ville doit respecter différents critères notamment avoir au niveau de la commune voté une motion de promotion du commerce équitable, consommer les produits équitables en interne et pour les événements publics, il faut qu’il y ai un certain nombre de commerces qui proposent ces produits et organise un événement de promotion chaque année. "

Commerce équitable = le travail des producteurs et artisans rémunéré à sa juste valeur ?

" Le commerce équitable c’est un commerce qui est né du constat que les écarts de richesse entre les populations riches et pauvres ne cessent de se creuser. Un commerce plus juste grâce à des prix plus rémunérateurs aussi à l’attention de conditions correctes de travail pour les agriculteurs, les artisans, les travailleurs et aussi le respect de l’environnement. "

Plus d'infos sur weekvandefairtrade.be