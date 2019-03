La semaine débute sur l'Hippodrome de Wallonie avec un rendez-vous qui ne sera pas pour déplaire aux amateurs de couses de galop

5 courses de galop Départ de la 1ère à 18h22

1ère course

MONSIEUR MEL est régulier dans ce type de course et mériterait de s’imposer après de nombreux accessits. ROMANTIC ANGEL a déjà prouvé qu’elle pouvait porter le poids. SEVE vient de s’imposer en devançant SEAL ROCK et COSTA FILEY sur ce parcours. WERNOTFAMUSANYMORE peut mettre tout le monde d’accord comme il l’a fait au mois de novembre, mais il fait sa rentrée ici.

2ème course

Le 6 février dernier LEGAZPI s’imposait sur ce tracé en devançant ISANDRO (troisième) mais une revanche semble possible ici. MESIMA ne terminait que cinquième de cette course mais elle est capable de beaucoup mieux. JUST BECAUSE alterne le bon et le moins bon. SHOJA vient de très bien courir pour ses premiers pas sur cette piste en sable fibrée. ALSTERPRINZ reste sur un succès dans un lot inférieur.

3ème course

GLORIOUS WARRIOR semble idéallement engagé dans cette deuxième épreuve de handicap. Sans incident, il doit pouvoir s’imposer. FINN CLASS qui reste sur deux victoires sur ce tracé a été pénalisé au poids. CIMA NOA ne semble pas loin de sa course tout comme SIMMANTOV. MONOCLE est régulièrement placé dans ce type de lot et il semble encore barré pour la victoire.

4ème course

La victoire devrait se jouer entre HAYLAH, AVE ERIA et SAGUARO qui ont tous montré leur forme récemment. Pour les autres, il faudra montrer autre chose que lors de leurs derniers parcours. Toutefois un cheval comme SOME NIGHTS a déjà gagné à une énorme côte à Mons.

5ème course

GERRARD’S RETURN fait sa rentrée mais il a l’avantage de connaître la piste contrairement à ZARGUN qui lui aussi rentre après une bonne troisième place à Saint Cloud. Si ces deux là représentent la classe, on peut aussi miser sur la forme de OPERATIVE et TERMSCONDITIONS qui ont montré tous les deux leur bonne condition lors de leurs dernières sorties. Pour une surprise, retenons les Toon Van Den Troost, LADY SAFEARA en tête.

