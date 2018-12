La réunion Prémium réservée aux trotteurs débutera à 17h30 à l'Hippodrome de Wallonie

9 COURSES AU TROT Début à 17H30 cheval du jour : 115 CASANOVA DE RICO outsider du jour : 309 ETORIX

1ère course

CASANOVA DE RICO, malgré son placement au deuxième rang derrière l'autostart peut s'imposer car c'est un super finisseur. CATSOUS devra un peu plus composer avec son numéro. VIKEN, CITY DU SAPTEL sont sans doute les meilleures chances partants du premier rang derrière la voiture. DISCO JET tout comme DARIUS DE FACQUE voire AXEL DE GRAVELLE peuvent bien se défendre en étant D4. Les autres manquent un peu de forme mais méfiance en ce qui concerne : CYRIUS ROSE, DUO D'ORANGE, CALL ME SOON, CIPION DAIRPET. Sans oublier CADAJO et APOLLON DU LOISIR pour les places.

pronos : 15-14-12-2-1

2ème course

EL BANDIDO vient de montrer sa valeur tout comme JACARTA NO, EROS TRAFO. Devant, LA BELLE JP, KEBIR MATIC VO, LOTTE HALL VO et ITS EMPIRE sont en grande forme. LEGENDE JP, LUCYE DE CORTA, LAMBADA EV, KIRA BUTCHER et EGON PIT ne sont pas battus d'avance.

pronos : 5-3-4-8-13

3ème course

2850 mètres. DEMONA TER BLEKTE est bien placée aux gains. JANTJE D'HOEVE sera D4. MIRACLE YANKEE, KHATIRA MELODY, KIWY DE CORTA et ETORIX ont montré des moyens certains. ETOURDIS MOI vient de quelque peu se révéler. DEDIER a sa chance même pour la victoire. JUST MY LOVE est un outsider parmi tant d'autres.

pronos : 6-9-1-3-12

4ème course

VASTERBO ARTHUR n'est pas incapable (enfin) de renouer avec la victoire. VALENTINO STRIX doit être racheté. URSY FLYING peut prendre une place. UROY est régulier ces derniers temps. TOM T. HALL mérite de gagner sa course. SUNSHINE KRONOS est un peu dans le même cas. XCEED G.T. peut se révéler. TITAN VEPIMI est à citer pour une petite place.

pronos : 2-9-10-8-4

5ème course

BEST OF MORCHIES, COCKTAIL CHEF et BIGOUDIN pourraient surprendre grâce à leur bel engagement. BIMBA QUICK se rapproche d'un podium. CAPELLA DU TRECHON ne devrait pas terminer loin du trio de tête. BASIC IDEF mérite mention. CRISTAL DES HAYES a sa chance au moins pour une place. CLAUDE DE BRY affronte meilleur tout en étant D4.

pronos : 4-3-7-8-6

6ème course

JR DIESCHOOT devrait bien tenir son titre de favori. KRACK DU CLOCHER est capable de se réhabiliter désormais. INDIEN DE FORESSE finit toujours très vite. ICARE T possède une chance indéniable. HALINA MARPY er ANDROMEDO se tiendront à l'affût pour tous les surprendre.

pronops : 8-9-5-3-1

7ème course

Trois favoris à détacher en principe : SCISSORS, ELANO DI QUATTRO et JAZZ D'OVER. Ceci n'est qu'un principe 'papier' mais CAVIAR DE L'ITON, HAVANA PALACE et BELLE MAGNIFIQUE vont tenter de former une opposition tout à fait correcte.

pronos : 4-5-7-3-2

8ème course

GIOVANNI BIANCO devrait renouer avec la victoire. BLACK DE DUFFEL se révèle. JULIETTE D' ERPION ne cesse de se distinguer. IYUCCA VRIJTHOUT cherche sa meilleure forme. PROUD OF MY FACE est de toutes les arrivées. MAD DIVA se contente de petites places actuellement. JACK LJ également.

pronos : 4-2-3-7-6

9ème et dernière course réservée aux 2 ans. Paul Hagoort nous présente : MAYA TURBO qui semble apte à s'imposer d'emblée. MAGIC VIVANT et GHANDI JEC restent chacun sur une victoire. MY LOVE ZEN possède un très bon chrono. MAGIC BASE E viendra ensuite devant MOON BLUE, MYSTERIOUS MOM et GOEIE PAN.

pronos : 6-8-1-2-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be