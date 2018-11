La réunion de ce mardi se tiendra au soleil couchant à l'Hippodrome de Wallonie

Réunion de TROT 9 COURSES Départ de la 1ère à 16h25 cheval du jour : 108 CONCERTO outsider du jour : 811 LICKETYCLICK

1ère course

CONCERTO partira favori au vu de son engagement et de sa régularité. BELLE MAGNIFIQUE sera D4 et peut se retrouver. BUCELIO VERDERIE est capable de s'insérer dans les trois premiers. CROQUE TOUT est plus hésitant en partant du premier rang. VORLANDO est assez dur. DO SI LA avec Jos. EXOTIC JET va progresser. CASIMIR DE NUIT a des moyens mais est également compliqué. ALEXIS BLEU et ALADIN BLEU finissent toujours fort pour les places. DON'T STOP ME est un bel outsider.

pronos : 8-3-5-14-16

2ème course

JANA DE BRUCOM a bien gagné récemment. HAMLET DE BEAULIEU, HERO STAR et surtout JACKMAN et GEORDIE restent sur au moins une victoire. Régularité du côté de GOLDY VIVANT, INGE MATIC et KAMUKANA VRIJTHOUT. Retour en forme pour KRACK DU CLOCHER, INDIEN DE FORESSE. HUNTER GREEN, FIGHT FOR POLLY, KINGDOM EV ont leur chance pour une place.

pronos : 9-10-6-5-2

3ème course

Trois entraîneurs s'opposent ici avec chacun deux participants : J. Engwerda : EDGAR FLEVO et KAELA VRIJTHOUT, F. Ghekière : TROMBONE et MAD DIVA et pour terminer : J.V.D. Putte jr en compagnie de HEINZ HEINO et IMMER BUTTERFLY. INDO LOCO revient au mieux. GYWIN D'ERPION et PROUD OF MY FACE partent du premier rang derrière l'autostart. JULIETTE D'ERPION a sa chance. SESAMO OM mériterait de gagner sa course. PANTIN peut mieux faire. HECTOR TER BLEKTE peut se placer.

pronos : 10-7-9-11-14

4ème course

2850 mètres, départ aux élastiques. SHELBY GLIDE possède une qualité indéniable. TOM T. HALL revient au top. LIMONCELLI va finir par surprendre. TUXEDO BI fait parie des bons en Hollande. IRON VIVANT cherche un succès. ELENCIO devrait bien courir. CEZAR H et DARCY RIVER feront leur maximum et peuvent au moins se placer. EAGLE B BUTCHER peut surprendre.

pronos: 5-6-10-14-2

5ème course

Nouvelle épreuve de tenue. FURIENZA n'a que 3 ans. DIEGO D'HERMES est capable de tous les battre. ENZO DE MORO n'est pas mal placé aux gains. DIVINE DE JIEL vaut mieux que l'ensemble de son palmarès. DEMETER TEGE, CAZIO JOSSELYN et DIVINE DE JANA devraient participer à l'emballage final. BLACK DES MORINS, DOCKER DU CARBONEL et DUO D'AVIGNIERE sont des outsiders possibles.

pronos : 3-4-12-6-13

6ème course

C'est très ouvert. ILMAN VRIJTHOUT reste sur un succès tout comme JAECON VRIJTHOUT. ICARUS finit toujours fort. KELY QUEEN ER est bien engagée. JOLIE WILLIAMS, ISSOS SOFIA, IDOOL EV et IRON YANKEE compléteront les concurrents partants du premier rang derrière la voiture. Au deuxième rang, c'est très bien aussi avec LETITBE VRIJTHOUT en quête d'un rachat, HIGHER SPEED DH, JADORE SUGAR et KATIA DU CALVAIRE restant sur de bons résultats. ICARE TER PUTTEN et CLOVIS NOA ne sont pas hors du coup.

pronos : 8-1-3-4-11

7ème course

DECISION est capable de tout ou rien. JYPSI PRO cherche sa course. HORS PARIS retrouve la forme. KARI HOLLANDIA mérite d 'être la favorite de la cours à tous points de vue. BEAUTY FLOWER CG, KIZ VIVANT et KALITA D'EREBUS vont disputer la victoire. IRIS DES D ne manque pas de quelques moyens tout comme HERRIOT EXPRESS. JASMINE EV est en forme. FLOOR WEERDEBRAS est rapide. JANCINTO et KOFFEECAKE CORNER ne sont pas hors du coup.

pronos : 8-3-5-14-12

8ème course

Apprentis et lads jockeys en piste et en l'honneur de Kurt Aerts. KALITA VRIJTHOUT n'est pas incapable de l'emporter aux dépends de JOEPIE SLIPPER. ECLAT DU CALVAIRE revient doucement en forme. ELANO DI QUATTRO, JARRAH BOLETS, CRACK DES NOUETTES et LICKETYCLICK ne devraient pas avoir de problèmes à leur disputer la victoire. BOYFRIEND revient en forme. CALVADOS CHESS peut surprendre.

pronos: 8-7-2-1-9

9ème course

Dernière course de cette soirée. LOVELY GIRL semble trouver un lot à sa portée. FRANCA devra être surveillée de près. LOTTE HALL VO possède de l'expérience tout comme LUCKY ONE ER et LUKE WINNER (qui vient de gagner). LED ZEPPELIN, LORD LJ et FRIVOLE DES ILES resteront à l'affût d'une moindre défaillance.

pronos : 6-8-3-1-7

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be