Historiquement, le maquis de Silly, petite commune dans la province du Hainaut, est connu comme un haut lieu de la résistance lors de la 2e Guerre Mondiale. Un maquis de l'armée secrète belge était implanté près du village, où 400 combattants étaient retranchés. Un musée, dédié à cette histoire a d'ailleurs été ouvert en 2013, évoquant ce parcours et présentant une collection d'objets appartenant à cette période. Ce musée, MaquiStory, est situé dans la Chapelle de Saint-Marcoult et constitue le point de départ de cette promenade, entre histoire et patrimoine.

Aujourd'hui, le village est redevenu un hameau paisible. Durant près de 5 kilomètres, la promenade du maquis de Saint-Marcoult emmène les visiteurs dans une boucle à travers la forêt domaniale de Silly et dans les bois d'Enghien. Près de 500 ha de verdures s'offrent aux promeneurs, ainsi de d'innombrables sentiers oubliés. Tout au long du parcours, les paysages et les grandes étendues côtoient la Sille, le cours d'eau qui donne son nom à la commune. Cet affluent de la Dendre est long d'un peu plus de 11 kilomètres et serpente dans la forêt domaniale. Sur ses bords, une faune et une flore riche s'y est développée. Le complexe forestier est impressionnant, offrant de nombreuses surfaces pour cette faune et cette flore.