La première des sept balades énigmatiques prend fin ce dimanche à Bailleul - Hainaut matin -... PAC Estaimpuis, la Politique Agricole Commune, a décidé de lancer 7 balades éphémères au sein des 7 villages de l’entité. Le but est simple, découvrir les joyaux naturels et architecturaux des localités tout en devant résoudre une énigme durant la balade. La première balade débutait fin avril au départ de la place de Bailleul et elle est encore disponible jusqu’à dimanche. Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Lucyl Vanderhaeghen du PAC Estaimpuis. « Par cette initiative, nous avons voulu faire découvrir ou redécouvrir pour les personnes qui n’habitent pas notre belle entité. Les balades sont de plus ou moins 5 km et sont accessibles à tous et aussi accessibles aux poucettes. On a vraiment voulu faire ces balades pour un peu sortir du confinement et pouvoir redécouvrir notre entité. Chaque petit village a ses particularités dans notre entité, par exemple à Estaimbourg on parle beaucoup des tanneries Masure, à Bailleul c’est réputé pour son jeu de bourle, Saint-Léger c’est les Templiers, pour les personnes extérieures à notre entité c’est super chouette de découvrir les particularités de notre belle entité d’Estaimpuis. » Un mot code sera à découvrir lors de chaque balade et permettra à celles et à ceux qui seront là de marcher en s’amusant. Plus d’infos sur la page Facebook PAC Estaimpuis