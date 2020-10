La pomme est à l’honneur ce week-end dans les jardineries

C’est la collation parfaite, le fruit minceur

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Jacques Hendrickx, de la Jardinerie de Beloeil et président de l’Association Belge des Jardineries, et lui a demandé si c’est l'occasion d'acheter un pommier et de le planter dans le jardin ?

" Un pommier ou tout autre arbre fruitier qui sera déjà disponible dans les jardineries, les pommiers, les poiriers, les cerisiers et les pruniers, pour chaque achat d’un arbre fruitier le client se verra offrir 1kg de pommes. "

Pourquoi avoir mis la pomme à l’honneur ? Parce que la pomme est un produit typiquement belge, c’est en Belgique qu’on trouve la plus grande variété de pommes et de pommiers. L’Association Belge des Jardineries s'est dit qu’il y avait beaucoup de producteurs locaux en Wallonie et qu’elle aillait les aider en favorisant la vente des pommes.

La Wallonie a vraiment la terre par excellence pour cultiver des pommiers. Le poirier lui demande une terre un peu plus franche et profonde. Les fruits à noyaux comme les pruniers, les pêchers demandent un terrain mieux drainé. Les pommes et poires sont des variétés qui poussent très bien dans la région.

A la jardinerie de Beloeil, ils vous proposent plus de 30 variétés différentes de pommiers. C’est possible de les trouver en basse tige le buisson, le demi tige, parfois le haute tige, parfois en espalier, parfois le double U qui est fort demandé depuis quelques années. Son succès est dû au fait qu’on l’applique contre un mur là où il y a le soleil l’après-midi. C’est décoratif, ça prend moins de place et ça porte énormément.

" Avec les arbres fruitiers, on approche de la Saint Catherine, c’est le moment pour les planter. C’est maintenant que les jardineries proposent la plus grande variété de fruitiers différents. "

