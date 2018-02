La piste sera prête dès 18h pour accueillir les galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie

6 courses de galop, départ de la 1ère à 18h05

1ère course

MESIMA a trouvé sa voie sur l’hippodrome de Mons et vient de devancer ALL DYNAMITE, MANTAO et RED RUBIN. LINNOVA qui vient d’Allemagne semble cependant capable de l’emporter. NOBLE GALILEO tente de retrouver sa forme, ALBERTOCHOP a désormais trois courses dans les jambes. LOVE MOON court souvent bien sur cette piste. EVOCATEUR, RUSSIAN SWING (Hellyn-Kleinkorres) et YA HADE YE DELIL peuvent se placer.

2ème course

Il y a trois semaines, OBIWAN battait CIMA NOA (revanche possible), terminaient beaucoup plus loin : CAPITAL GEARING, SELFIE STYLE et ARRIETA. PRETTY PIPA adore le parcours et barre encore GAILLON en principe. AYOUPENDY est capable de progresser. NAOUSA rentre. BEASILI et DECIBEL DU BREUIL seront deux outsiders.

3ème course

VIENNOISE est capable de gagner. CHAPLIN n’est plus le même mais l’ensemble du lot est moyen. SMOKE ON THE WATER rentrait la dernière fois et portera une lourde charge. KEN PARTY vient de surprendre. WALINA peut mieux faire. WILSONS RUBY est toujours très joué au betting. SAE LORANA et OCOTILLO ont leur chance dans le bas du tableau. SEA VISION tente plus court. TYWIN rentre et CELINA BERE revient doucement en forme.

4ème course

Conditionnel. FINCH ATTON n’a pas encore couru cette année mais a affronté de bon lots. INVISIBLE EYE revient après plus de deux ans d’absence mais lui aussi a couru de meilleurs lots. AHRAAM a déjà battu pas mal de ses adversaires du jour mais ne gagne pas facilement. Ce sera plus compliqué pour BARBADOS BOB. BARTEAUX est un 4 ans qui court face à des chevaux plus chevronnés que lui. CLOUD revient au mieux. DREAMWORKS et BLACK WOLF RUN seront dans le coup.

5ème course

2850 mètres. WISPERWIND avait sans doute besoin d’un peu de fraîcheur et malgré son poids très élevé il est capable intrinsèquement de gagner. DESTINATION est bien placé au poids par rapport à GOLDEN BOY. LE KORNGOLD sera plus à l’aise sur cette distance. DOCTOR KEHOE vient enfin de gagner.

6ème course

Un réclamer disputé sur les 950 mètres. VENETIEN et ONE TOO MANY sont en forme, au contraire de SEAL ROCK et SMIDGEN qui n’ont plus couru depuis plus de 5 mois. LIGHNING NORTH semble encore avoir besoin de courir.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be