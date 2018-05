La piste sablée de l’Hippodrome de Wallonie est prête pour accueillir les galopeurs de la réunion de ce soir

6 courses de Galop cheval du jour : 304 ALARIS outsider du jour : 113 STRADA DI CARSOLI

1ère course

C'est ouvert GERRARD'S RETURN va-t-il supporter la surcharge ? REDESERT et TICKTHEBOX ont hérité d'un bon numéro de corde. DAYLIGHT n'a pas démérité récemment. NILSON (en bas de tableau) est au mieux. FULL PELT a désormais 10 ans. INKERMAN est capable de surprendre. STRADA DI CARSOLI n'est pas battu d'avance même pour le succès. VIENNOISE a sa chance tout comme CARA'S MUSE.

pronos : 2-4-1-14-13

2ème course

MARCASSIN est tombé sur un os la dernière fois. FORESTER peut se réveiller. MATHISON a déjà bien fait ici. KAYANA a sa chance. JAMIE'S VENTURE est une révélation possible. OCOTILLO reste un peu chargé. GROWNSTARK est un placé potentiel sérieux. GREELEYS LOVE, DIAMOND JOHNNY peuvent manquer d'une course.

pronos : 5-7-8-4-6

3ème course

ALARIS peut enfin trouver sa course. OBIWAN est au mieux malgré des départs catastrophiques, elle revient chaque fois dans le coup en face. RISE AND SHINE vient d'obtenir un très bon résultat. AVE ERIA dépend de l'entrainement 'Caenepeel'. TORPEZ et CIMA NOA disputeront encore l'arrivée. ALL DYNAMITE peut se racheter. PROUD REBEL rentre. SINGAPORE SPUR est un outsider aux petites places

pronos : 4-2-3-6-9

4ème course

Gentlemen riders et cavalières. C'est vrai TREASURE ISLAND est déclassé et très bien monté, maintenant il faudra découvrir son physique car porter plus de 77 kilos n'est pas une mince affaire. JUST BECAUSE fait toutes ses courses et portera 10 kilos de moins. On va découvrir EPATANT dépendant d'un entraîneur sérieux. DR KEHOE viendra ensuite devant les autres pour une place.

pronos : 1-2-8-3-9

5ème course

Un réclamer. OOI LONG vient de montrer un regain de forme. EVOCATEUR vient de gagner sur l'herbe et se débrouille pas mal sur le sable de Mons. MONTE NAPOLEONE n'est pas le plus jeune mais a sa chance. SOME SHOW est régulier. LAT HAWILL, PERRECALLA et DAWN SALUTE seront les outsiders de la course.

pronos : 4-1-2-5-3

6ème course

950 mètres. VENETIEN vient de battre STAR FOCUS (une référence). BOHEMIEN n'a pas encore couru cette année. MIGNOLINO tente plus court. ROYAL REQUEST, LIMETA et BOHEMIAN ORIGIN lutteront pour les places.

pronos : 1-3-2-6-5