La musique sera à l’honneur ce vendredi 25 juin à Comines - Hainaut matin - 21/06/2021 Avec le festival « J’veux du soleil ». C’est l’un des premiers festivals musicaux de l’été et c’est un rendez-vous désormais bien ancré dans le calendrier des Cominois et adeptes des concerts. Carine Bresse a demandé à Emilie Vandenbroucke, coordinatrice de la Maison des Jeunes de Comines, ce sera comme avant ou comme l’an dernier en streaming sur le web ? « Ce ne sera pas effectivement le festival comme on l’aurait aimé en tout cas puisqu’on va devoir encore une fois le filmer et le passer en streaming et à la radio mais on a l’occasion de faire profiter une petite jauge de 80 personnes, les Lives que l’on va filmer pour le 25. On a privilégié tous les bénévoles qui ont pu travailler à l’une ou l’autre édition du festival « J’veux du soleil » donc c’est eux qui pourront profiter de ce concert. Après en images, tout le monde pourra regarder ça le 25. On aura des vieux morceaux de jazz revisités. On aura aussi un groupe qui vient de France et du Sénégal et qui donc joue avec des rythmes du monde, des percussions rituelles et qu’ils mélangent avec de l’électro. Et puis après, le dernier DJ va nous faire un melting pot de plein de styles aussi donc c’est très éclectique et le point d’orgue c’est vraiment le festif, l’ambiance, la détente. » C’est gratuit, c’est ce vendredi 25 juin dès 20h en streaming Plus d’infos via le site www.jveuxdusoleil.com