La Louvière : un concert pour l’ouverture d’une école de musique et de spectacle ! - Hainaut... C’est un projet novateur dont on va parler dans les prochaines semaines : une école de musique « nouvelle génération » devrait ouvrir ses portes dans la région de La Louvière. Le côté innovant est d’autant plus important quand on sait que dans la région, les écoles de musique foisonnent. Dans cette énième école, on y apprendra la musique mais aussi les autres composantes pour la conception d’un concert. C’est là que l’intérêt singulier se révèle. Bien plus qu’une simple académie de musique, cette future structure sera une école artistique complète. On y apprendra à jouer avec la lumière sur scène, à changer judicieusement et rapidement de costumes, à optimaliser sa prestance et partager avec le public, … des techniques qui ont leur importance dans l’abord de l’artistique et la communication avec le public. En prélude, des élèves du professeur Andréa Ruiu, professeur de guitare et initiateur du projet, se produisent sur scène samedi 9 octobre au Théâtre Royal de La Louvière pour dévoiler leur talent et montrer ce qu’ils ont déjà appris globalement et acquis au fil des cours privés. L’école verra le jour si le concert est un succès. Le responsable affirme qu’il s’agit avant tout de tester la réaction du public sur le nouveau concept. Sans doute y a-t-il aussi une forme de prudence sous-jacente compréhensible face à l’ampleur du projet qui devra perdurer dans le temps. L’avenir relativement proche nous dira si le succès remporté samedi était celui attendu par le porteur de projet. Le sourire d’Andréa laisse entrevoir une issue positive à son rêve. L’école devrait ouvrir en janvier prochain. Aucune modalité ni estimation de budget ne sont avancées. D’ici là, rendez-vous au Théâtre de La Louvière, Place Jules Mansart, samedi à 19 h – 15 € en prévente – 20 € le jour même. 500 personnes max – pas de covid safe ticket ! Le concert sera filmé et diffusé en partie sur les réseaux sociaux dès la fin de l’année afin de promouvoir les inscriptions. Infos sur le concert, les cours et la future école : 0494/72 48 98