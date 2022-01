La Louvière : serez-vous l’un des 25 élèves de cette nouvelle école de musique ?

Serez-vous l’un des 25 élèves de cette nouvelle école de musique ? - Hainaut matin - 10/01/2022 En octobre dernier, un grand concert avait lieu au Théâtre de La Louvière. Si le concert était un succès, s’ensuivait l’ouverture d’une école de musique. La bonne nouvelle est que l’école est ouverte. Andréa Ruiu, professeur de guitare et initiateur du projet a fait quelque chose de peu commun en organisant ce concert. Et ça a payé puisque le concert fut un carton ! L’école démarre donc et les cours commencent la semaine prochaine. L’école est presque complète, il reste des places dans pratiquement tous les secteurs : guitare, batterie, basse et l’école se dirige vers une classe de piano puisqu’il y a des demandes. La différence avec une académie traditionnelle ce sont les cours particuliers d’une heure. Il y a des cours en binôme pour les plus évolués. Qui dit cours particuliers, dit cours adapté au niveau de l’élève, de ses compétences. Autre différence, l’école ne se trouve pas à un endroit précis mais dans des studios de la région du Centre : La Louvière, Maurage, Bois-d’Haine. En fonction de l’instrument que l’élève choisi et de l’endroit où il habite, il peut se diriger vers l’un ou l’autre professeur. Comptez entre 20 et 30 euros le cours particulier. L’école étant une ASBL, elle a besoin de ce financement-là pour pouvoir offrit l’expérience du concert. L’idée est d’avoir un concert tous les deux ans, mais un gros concert comme ils l’ont fait au Théâtre de La Louvière en octobre. Bons apprentissages aux élèves qui ont entre 6 et 72 ans ! Plus d’info et inscriptions : 0494/72 48 98