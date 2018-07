La fin de la World Cup signe le retour des courses sur l'hippodrome de Wallonie

Réunion pour les trotteurs 9 courses Départ de la 1ère un peu avant 18h cheval du jour : 805 LA LUNA VRIJTHOUT outsider du jour : 503 BLACK DES MORINS

1ère course

CONCERTO revient à Mons où il a été disqualifié pour son unique tentative. CHARME DU PIEFFORT et COMME IL FAUT sont au mieux. AMBER D'ATOM préfère la corde à droite mais est pleine peau. Vu la longue distance, il sera en principe plus facile de revenir du deuxième rang derrière l'autostart. On pense à DREAM MADRIK et DESKO DU BUQUET par exemple.

pronos : 1-3-4-12-10

2ème course

JOY OF JET revient après une longue absence. JUNGLE trouve un engagement sur mesure et sera D4. L'opposition devrait venir de la part de trois chevaux qui découvrent l'hippodrome de Mons : DECISION, DELIT MINEUR et JACINTO. EPINARD est toujours capable de surprendre à belle cote. JACKMAN représente un tandem redoutable. IL DIABLO REYSHOF possède beaucoup de tenue.

pronos : 11-12-5-6-9

3ème course

Groupe A en vue du Darby réservé aux chevaux âgés de 3 ans. LOVER BOY devrait dominer. LITTLE BRIGADOON sait aller vite. LOVE IT EV est prometteur. LUCKY BASE possède régularité et expérience. LOTTE HALL VO reste sur un succès et LINCOLN EV termine sur le podium lorsqu'il évite la faute.

pronos : 6-1-2-4-7

4ème course

CATSOUS aura à faire à CASANOVA DE RICO, BEAUTIFUL KING et EXOTIC JET. DALTON NOA peut se racheter, COMANCHERO BEACH est un cheval à surprise et CONCOR SKY dispute toutes les arrivées des courses auxquelles il participe. BELADO D'OUILLY (sur ses meilleures courses) peut se placer.

pronos : 3-6-7-4-5

5ème course

Peu de forme récente au départ de cette 5ème course. Révélation possible avec DEFI DU LOISIR (D4). BLACK DES MORINS va apprécier ces 2850 mètres. ELUSIVE BOND a débuté récemment dans un bon lot et est rentré dans le rang aux derniers 600 mètres. ASTA LUEGO semble avoir visé cette course. BALBUZARD, ALEXIS BLEU, DIVINE DE JIEL, DEMETER TEGE, DECAR JULRY et DAISYMONEY RINGEAT peuvent au minimum se placer dans cette catégorie.

pronos : 6-4-3-1-9

6ème course

BLASON DU VIVROT est revenu en forme avec l'été. BUCELIO VERDERIE est capable de l'emporter également. Avec BERING DU GOUTIER c'est la loi du tout ou rien. CALA GRAND LARGE peut se racheter grâce à ce bel engagement aux gains. Course de rentrée pour CHARMEUR DES HAYES. BOYFRIEND est régulier. DANA NOA et ALEZAN ROSE seront à l'affût.

pronos : 6-1-3-4-5

7ème course

Groupe B en vue du Darby. Les hollandais Henk Grift et Jeroen Engwerda devraient se montrer redoutable comme d'habitude avec pour le premier cité : LETITBE VRIJTHOUT et le second nommé avec LINVESTA VIVANT. LULY MOM, LYNX D'ERPION et FENIA ROYAL (driver hollandais) formeront une opposition plus que sérieuse. LILOU DU LAUZET ne gagne pas mais fait toutes ses courses.

pronos : 5-1-8-9-3

8ème course

On passe au groupe C. LA LUNA VRITHOUT semble très bonne. FARAH D'ATOM, LARADJA VRIJTHOUT, FELICIA DE MERCH et LINDA DE WOOD HP sans oublier le 'Ready Cash' : LARRY MOM devraient disputer le premier accessit. LA BELLE JP peut surprendre au vu de son record.

pronos : 5-6-8-1-3

9ème course

Les plus riches pour clôturer cette soirée. Affaire d'impression surtout à 6 (tactique peut être déterminante ..). Choisissons DARCY RIVER qui ira sûrement de l'avant. UNAR BI ensuite pour son record et qui n'a que 5 ans. FORLAN est capable d'émerger ensuite devant JACK LJ (peut-être pas encore au top).

pronos : 5-1-2-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be